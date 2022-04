Glenn Viel voit-il le candidat belge gagner Top Chef: "Arnaud a une carte à jouer" (vidéo)

Top Chef bat son plein depuis maintenant 10 semaines. Et parmi les 7 candidats toujours en compétition, on retrouve Arnaud Delvenne, l'un des candidats belges de cette saison. Il a intégré la brigade orange de Glenn Viel et celui-ci le voit bien gagner Top Chef.

Il faut avoir de fameux atouts et notre candidat liégeois a ses chances : "Il faut du talent, de l’intelligence, être régulier. Il y a plusieurs facteurs qui font qu’Arnaud a une carte à jouer", a-t-il expliqué.

Il a également révélé les qualités humaines d'Arnaud : "C'est un boute-en-train. C’est quelqu’un de rigolo, qui aime la vie. Je crois qu’il est bienveillant avec les gens. C’est un grand cœur, Arnaud", a-t-il poursuivi.

Pour Glenn Viel, ce rôle de chef de brigade dans Top Chef est une première, et il prend son rôle très à cœur.

"Je crois que le rôle d’un coach, c’est d’épauler, d’être là pour soutenir les candidats avec qui on doit faire un bout de chemin, et donc on est là tout naturellement pour essayer de recentrer, de recanaliser ou de rassurer. On est un support à leur bien-être", a-t-il confié.

Le chef triplement étoilé a d'ailleurs démontré qu'il savait coacher sur le plan culinaire, tout en remontant le moral des candidats quand ceux-ci étaient en plein doute. "Quand on voit un de nos candidats qui n’est pas à l’aise, qui ne se sent pas bien, il faut trouver les mots justes, assez rapidement", a-t-il conclu.

Top Chef, c'est tous les lundis à 20h30 sur RTL-TVI et RTL Play.