Des clichés inédits du Prince Louis de Cambridge qui souffle ses 4 bougies (photos)

Aujourd'hui, le prince Louis fête ses 4 ans! À cette occasion, Kate Middleton et le Prince William ont partagé des photos inédites de leur fils cadet sur leur compte Instagram commun. La jeune famille royale divulgue rarement ce type de photo issue de la sphère privé. À l'exception de grands événements tel que des anniversaires. L'occasion pour les fans de la famille royale britannique, de constater que le petit garçon né le 23 avril 2018 a bien grandi. Ces clichés ont été pris par la duchesse de Cambridge elle-même, passionnée de photographie. Sur ces 4 photos, le petit prince apparaît plus joyeux et énergique que jamais, s'amusant sur une plage et faisant la fierté de ses parents.