Bruce Willis: sa fille dévoile une photo touchante de son papa après l'annonce de sa maladie

Rumer Willis, la fille aînée de Demi Moore et Bruce Willis a dévoilé ce vendre 22 avril, un tendre cliché d'elle et son papa. On y voit l'acteur embrasser sa fille sur le front. Une manière de rendre un hommage touchant à l'acteur iconique des années 90, mais aussi au père derrière la star. Victime d'aphasie, une maladie qui attaque les fonctions cognitives, Bruce Willis a dû mettre fin à sa carrière dans le cinéma.



Depuis l'annonce de la nouvelle le mois dernier, Rumer Willis publie régulièrement des photos de son père. Le plus souvent, ces publications sont accompagnées de messages très minimalistes, comme sur cette photo sobrement commentée "PAPA".