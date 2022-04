Benjamin Castaldi évoque sa sexualité: une anecdote choque ses collègues de TPMP

Benjamin Castaldi homosexuel ? Le doute est permis, comme l'expliquait l'animateur et chroniqueur de TPMP ce mardi 19 avril, "Il se trouve que n'ayant que des amis homosexuels depuis trente ans, mes femmes successives ont pensé que j'étais homosexuel. À force de me le répéter sans cesse, je me suis dit, je vais faire un test". Une réponse qui a eu le don de surprendre la journaliste Valérie Benaïm ainsi que la chroniqueuse Danielle Moreau présentes sur le plateau. Mais c'est une autre information qu'auront retenu les chroniqueurs de l'émission TPMP ce jours-là.

Très honnête sur sa vie privée, Benjamin Castaldi n'est jamais avare d'anecdotes concernant ces déboires amoureux et financiers.

Ainsi, l'animateur évoque un séjour en compagnie de son père, l'acteur Jean-Pierre Castaldi, à bord d'un yacht. Après avoir gagné la coquette somme de 750.000 euros lors d'une soirée au casino, l'animateur a ainsi célébré l'événement explique-t-il, "Lors de ce séjour, j’étais avec mes amis et comme j’avais gagné beaucoup de sous, j’ai invité mon papa. Je lui ai dit : ‘Écoute, ce serait sympa. Viens, on a un peu d’argent à dépenser. Au petit-déjeuner, il y avait donc mes copines et il était très content avec des jeunes femmes plutôt jolies".

Jean-Pierre Castaldi aurait alors essayé de séduire les jeunes femmes présentes sur place, "Il a commencé à faire le beau et mon meilleur ami Jean-Philippe Lemonnier lui a dit ne te casse pas Castaldi, c’est déjà payé, tu peux y aller", explique le chroniqueur, devant un plateau sidéré et quelque peu gêné. "C'est horrible", "Pourquoi tu racontes ça?", ont réagi ses collègues suite à cette confession.