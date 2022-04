"C'est la très grande classe": un éléphant joue à l'équilibre et impressionne les internautes (vidéo)

On savait les éléphants intelligents et cette vidéo le prouve une fois de plus.

Il y a quelques jours, sur le réseau social Tiktok, les images saisissantes d’un éléphant du zoo de Bâle ont séduit des milliers d’internautes. On y voit Tusker, un vieil éléphant de 30 ans bien massif, jouer à l’équilibre avec des troncs d’arbres. Il en attrape un avec sa trompe et tente de le déposer sur un autre tronc. Si on peine à croire qu'il va y arriver les premières secondes, Tusker n’en démord pas et finit par parvenir à faire tenir en équilibre les deux (gros) bouts de bois!

"C’était vraiment impressionnant. On voyait qu’il cherchait le bon placement, le bon angle. Au final c’est la très grande classe", a déclaré Julien, le visiteur et auteur du clip Tiktok, interrogé par le journal Le Matin. "Ensuite, il a reculé et il avait l’air content de lui."

Tusker l’éléphant serait particulièrement friand des jeux d’équilibre depuis longtemps et impressionne régulièrement les clients du zoo de Bâle. "Au cours des derniers mois, nous avons souvent pu observer comment Tusker exécute des actes d’équilibre", a noté la communication de l’établissement.

Le pachyderme devrait bientôt quitter le zoo suisse puisqu’il est un éléphant reproducteur.