Gros CLASH dans Top Chef entre le Belge Arnaud et sa coéquipière Lucie: "On arrête ces conneries" (vidéo)

Cette semaine dans Top Chef, c'est la pomme de terre qui a été mise à l'honneur dans l'émission. Le chef Heston Blumenthal, invité dans l'émission, a révélé quel était le secret de la "frite parfaite".

Pour la première épreuve, le chef britannique a demandé aux candidats de le surprendre avec un plat conçu autour de la pomme de terre. Un défi qui inspire visiblement notre compatriote Arnaud Delvenne, qui cuisine en duo avec Lucie Berthier Gembara. Mais les coéquipiers de la brigade orange ont visiblement quelques difficultés à se mettre d'accord sur le plat choisi. Alors que Lucie souhaite revisiter le "volcan de purée avec son jus de viande" si cher à son enfance, Arnaud, le Belge, veut faire découvrir "l'américain-frite" made in Belgium, une suggestion qui déplait à sa coéquipière. "Moi, je ne sais pas mettre de l'émotion là-dedans", décrète la jeune femme.

Alors que les membres de la brigade orange se chamaillent sur le choix du plat à préparer et perdent du temps, Glenn Viel, le chef de la brigade intervient: "On arrête ces conneries. On essaie d'oublier un peu. Il y a quelqu'un qui a pris le lead, ce n'est pas grave. Un peu de positivité, c'est possible? Alors on y va, s'il vous plaît".

Finalement, les deux chefs se mettent au travail et partagent des excuses.