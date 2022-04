Megan Fox boit le sang de son fiancé "à des fins rituelles"

Megan Fox a accordé une interview à Glamour UK. Lors de cet échange, l'actrice de 35 ans a raconté qu'elle et son fiancé Machine Gun Kelly buvaient le sang de l'autre "à des fins rituelles".

"Donc, je suppose que boire le sang de l'autre pourrait induire les gens en erreur ou les gens nous imaginent avec des gobelets et nous sommes comme 'Game of Thrones', buvant le sang de l'autre", a dit la comédienne.

"Ce ne sont que quelques gouttes, mais oui, nous consommons le sang de l'autre à l'occasion, uniquement à des fins rituelles".

Ce n'est pas la première fois que l'Américaine parle de cette pratique surprenante. Juste après l'annonce de ses fiançailles avec le chanteur de "Bloody Valentine", Megan Fox avait écrit sur Instagram qu'ils "buvaient le sang de l'autre" pour commémorer l'occasion.

Mais elle a insisté sur le fait que la consommation de sang du couple est "contrôlée". Cependant, elle précise que son compagnon est beaucoup plus "désordonné, agité et chaotique". Elle dit qu'il serait "prêt à s'ouvrir la poitrine avec du verre brisé et à dire : 'Prenez mon âme'", a-t-elle lancé à Glamour UK.

À la question de savoir si Kelly s'ouvre réellement la poitrine pour produire du sang que sa fiancée peut boire, la star a répondu : "Ça n'arrive pas. Laissez-moi vous dire. Peut-être pas exactement comme ça, mais une version de cela s'est produite plusieurs fois."

Avant que Megan Fox n'avoue avoir bu le sang de Kelly, le couple était connu pour porter des fioles de sang de l'autre autour du cou - tout comme les désormais ex Angelina Jolie et Billy Bob Thornton l'ont fait au début des années 80.