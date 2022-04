L'acteur Kenneth Tsang retrouvé mort dans un hôtel de quarantaine

Kenneth Tsang, pilier de "l'âge d'or" du cinéma cantonais, a été retrouvé mort mercredi dans une chambre d'hôtel de quarantaine à Hong Kong, après avoir passé un séjour à l'étranger, ont rapporté les médias locaux.



Kenneth Tsang, 87 ans, a été découvert par le personnel de l'hôtel, deux jours après son retour de Singapour, ont dévoilé plusieurs médias, dont Now News, le South China Morning Post et l'Oriental Daily.



La police a déclaré vers midi (04H00 GMT) avoir été informée qu'un "corps" avait été découvert par les employés de l'hôtel. La personne décédée était un homme de 87 ans portant le nom de Tsang, selon le rapport d'incident.



Pour les Hongkongais et les amateurs de cinéma cantonais, Kenneth Tsang était un acteur de renom, grâce à une carrière qui s'est étendue sur six décennies et à plus de 200 rôles répertoriés dans la base de données cinématographiques IMDB.



S'il a commencé à jouer sérieusement dans les années 1960, ses rôles les plus mémorables ont été interprétés pendant la période d'or du cinéma de Hong Kong, dans les années 1980 et 1990, dans des films tels que The Killer, Supercop, Peking Opera Blues et Once A Thief.



Il a également été une des rares stars hongkongaises de cette époque à intégrer Hollywood en jouant des seconds rôles, principalement des méchants, dans des films comme The Replacement Killers, Die Another Day - un film James Bond - Anna and the King et Mémoires d'une Geisha.



Dans ce qui semble être sa dernière interview, Kenneth Tsang a confié au Sin Chew Daily qu'il venait de rentrer d'un voyage de deux semaines en Malaisie et qu'il était rentré à Hong Kong via Singapour. Il a dit avoir savouré ce voyage en solitairee après avoir été pris en charge par d'autres personnes lors de presque tous ses déplacements précédents au cours de sa vie.



"Je ferai une quarantaine s'il le faut", avait-il déclaré au journal.



À l'instar de la Chine, Hong Kong a adopté une stratégie zéro Covid, notamment en fermant ses frontières aux voyageurs étrangers. Pour les résidents, une période d'isolement dans un hôtel de quarantaine est obligatoire.



Pendant une grande partie de l'année dernière, la période était de 21 jours, elle a récemment été réduite à sept jours.