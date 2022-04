Brigitte Macron a changé depuis la première élection de son époux: "Elle est moins bling bling"

Très discrète pendant la campagne présidentielle de son époux, Brigitte Macron est apparue au champs de Mars, très sobre dans un tailleur Louis Vuitton, le soir de sa réélection. L'occasion pour plusieurs journalistes de revenir sur le parcours et la métamorphose de l'épouse d'Emmanuel Macron pendant le dernier quinquennat.

Comme l'explique Joëlle Chevé au magazine StarMag celle que l'on surnomme la "Première dame du chic", s'est "fort calmée sur le côté bling bling". Et ce, à cause de la crise des gilets jaunes et de la pandémie. Sa garde-robe serait décrite comme plus "sobre qu'au début" et elle n'hésiterait pas à "recycler ses tenues".

Première conseillère de son mari, l'ancienne professeure de français se fait de plus en plus discrète. Le président se repose de moins en moins sur ses conseils "car il sait mieux ce qu'il pense devoir faire", détaille l'historienne.

Peu avant la réélection de son mari, Brigitte Macron avait été interrogé par l'émission "Quotidien" diffusée sur TMC alors qu'elle était au Touquet. L'épouse du président avait fait une belle déclaration à sa moitié: "Avec lui, je me sens en sécurité", avait-elle expliqué.