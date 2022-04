Rumer, la fille de Bruce Willis, partage une photo touchante d'elle et de son père

L'acteur américain Bruce Willis, qui a incarné pendant des années le héros à la peau dure de la saga "Die Hard", a mis fin à sa carrière en raison de problèmes de santé, notamment des troubles du langage, a annoncé sa famille fin mars.

"Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui", a écrit sa famille sur Instagram.



Le message est signé par l'épouse de l'acteur de 67 ans, Emma Heming Willis, ainsi que son ex-femme Demi Moore et ses filles Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn.

Ce mardi, sa fille Rumer a partagé une photo touchante d'elle et de son père. Le cliché a été pris lorsqu'elle était encore une enfant.