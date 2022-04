Travis Barker s'est rendu sur la tombe de Robert Kardashian pour lui demander la main de Kourtney

Travis Barker s'est surpassé pour demander Kourtney Kardashian en mariage. Dans le troisième épisode de la série "The Kardashians" de Hulu, Kris Jenner révèle à sa fille Kim que le rockeur de Blink-182 s'est rendu sur la tombe de feu Robert Kardashian pour lui demander la permission.



"Il est venu et a demandé sa main", se souvient la momager de 66 ans alors que le maquilleur Mario Dedivanovic la maquille, "C'était si doux et si tendre, et puis il a dit qu'il était allé sur la tombe de ton père et avait demandé à ton père, et j'ai juste perdu la tête."



Le célèbre avocat est décédé le 30 septembre 2003, après une bataille contre un cancer de l'œsophage. Kris Jenner en retenant ses larmes, a dit: "J'aimerais que ton père soit là pour le voir. J'ai du mal à croire que c'est la première fois qu'elle se marie. N'est-ce pas mignon ?". Le duo s'est ensuite moqué des antécédents matrimoniaux de Kim.



Le musicien de 46 ans a demandé la main de la fondatrice de Poosh en octobre à l'hôtel Rosewood Miramar Beach de Monecito, en Californie, après un an de relation. Il a mis un genou à terre, entouré d'un étalage élaboré de roses rouges et de bougies blanches.



Bien que leurs projets de mariage ne soient pas connus, les deux stars ont surpris tout le monde en organisant une cérénomie à Las Vegas, sans leurs proches. Barker et Kourtney ont ensuite confirmé l'événement en partageant des photos de leur soirée arrosée de tequila après les Grammys. "J'ai trouvé ça dans mon rouleau d'appareil photo", a-t-elle légendé après la cérémonie surprise.





"Il était une fois dans un pays très, très lointain (Las Vegas) à 2 heures du matin, après une nuit épique et un peu de tequila, une reine et son beau roi se sont aventurés dans la seule chapelle ouverte avec un Elvis et se sont mariés (sans permis)", a-t-elle précisé, ajoutant: "C'est en forgeant qu'on devient forgeron".