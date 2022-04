Johnny Depp éclate de rire en entendant le témoignage LUNAIRE de son portier: il fume et conduit pendant qu'il raconte une scène absurde (vidéo)

Cela fait plusieurs jours que le procès Depp VS Heard a débuté. Johnny Depp poursuit Amber Heard en diffamation et lui réclame 50 millions de dollars suite à une tribune qu'elle a fait publier dans le Washington Post en 2018.



Dans ce texte, elle ne le citait pas nommément, mais elle évoquait les accusations de violences conjugales qu'elle avait portées contre son mari en 2016. Amber Heard a rétorqué par une plainte en exigeant de son côté 100 millions de dollars, assurant qu'il lui avait infligé "des violences physiques et sexuelles constantes".



Durant trois jours, l'acteur a cherché, en tant que témoin, à convaincre le jury que les allégations de violences conjugales portées contre lui étaient fausses et lui avaient surtout coûté sa carrière.



Les avocats de l'actrice de 36 ans ont noyé Johnny Depp, 58 ans, de questions sur son passif d'abus de drogues et d'alcool, dans l'idée de saper sa crédibilité. Des séquences retransmises en direct sur des chaînes d'information américaines, friandes des détails révélés.



Le "Pirate des Caraïbes" a gardé son calme durant ce contre-interrogatoire, mais a eu quelques éclats de colère.



Ce jeudi, l'acteur s'est fait remarqué par des rires provoqués par le témoignage d'Alejandro Romero, le portier de son immeuble. L'homme a décrit comment Amber Heard lui avait demandé d'enquêter sur un intrus après que le chien ait gratté leur porte d'entrée.



Selon le portier, Amber Heard et son ami Rocky Pennington lui ont dit que quelqu'un avait essayé de pénétrer dans l'appartement du Eastern Columbia Building à West Hollywood.



Romero a dit dans une déposition vidéo préenregistrée qu'il s'est dit, "Quoi ? 10 cm du sol ? Le chien se grattait."



"Dans ma tête, je me suis dit: 'Vous pensez que quelqu'un essaie d'entrer dans votre appartement avec des griffes au sol ?'", a-t-il lâché. À ce moment-là, Johnny Depp a éclaté de rire, et toute l'assemblée s'est jointe à lui. "Elles étaient terrifiées", a ajouté Romero.



"Elles m'ont demandé d'entrer dans l'appartement et d'inspecter chaque pièce individuellement. Cela fait partie de mon travail, alors je l'ai fait", a poursuivi Romero.



Alejandro Romero conduisait et fumait lorsqu'il a témoigné. Il a été vu soufflant de la fumée par le nez après avoir apparemment pris une dose d'un appareil à fumer pendant qu'il faisait sa déposition dans sa voiture sur son téléphone portable.



Il a commencé à conduire, perdant patience, tout en continuant à parler sur son téléphone, qui était fixé sur son tableau de bord.



Par la suite, l'avocat de Heard, Bredehoft, a décrit la déposition comme "la déposition la plus bizarre" qu'elle ait jamais faite. "Je n'ai jamais vu ça avant", a ajouté le juge Penney Azcarate.



"Ugh", a-t-il grommelé. Romero a perdu son sang-froid à un moment donné et a exprimé son mécontentement de devoir parler avec les avocats.



Le 25 mai 2016, Romero a rencontré Amber Heard, quatre jours après la dernière chamaillerie entre Heard et Depp avant le divorce. Elle affirme qu'il l'a frappée dans l'appartement avec un téléphone portable, mais Romero a nié.



À l'époque, Romero a dit qu'il n'avait pas vu d'ecchymoses ou de coupures sur le visage de Heard et qu'elle était à un mètre de lui. "C'est exact", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il aurait pu voir quelque chose parce qu'ils étaient si proches et que la lumière était bonne.



Romero, exaspéré, a dit qu'il ne vérifiait pas si les cils de Heard n'étaient pas égaux, Depp a encore ri.



À la question de savoir s'il avait vu Amber Heard à une date précise, le portier a lâché : "Non, je ne m'en souviens pas. Mais je ne me souviens même pas de ce que j'ai mangé au petit-déjeuner", la salle d'audience a éclaté de rire une fois de plus.