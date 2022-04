SURRÉALISTE: un phoque plonge dans la piscine d'un hôtel et chasse un touriste pour s'installer sur son transat (vidéo)

Une vidéo surprenante a été publiée sur Twitter. On y voit un phoque sortir de l'eau, monter les marches d'escalier qui mènent à un hôtel. L'animal, visiblement très à l'aise, plonge dans la piscine de l'établissement, en profite pour faire une petite longueur, sous les yeux médusés des personnes présentes. Ensuite, le phoque sort de l'eau et se précipite sur un transat occupé par un vacancier. L'homme, surpris par ce comportement, se lève et lui laisse la place.



L'homme qui a partagé la vidéo n'a pas précisé le lieu où cette scène s'est déroulée, ni la date des faits. Mais les images amusent beaucoup les internautes, impressionnés par l'attitude de l'animal. "Quand tu n'en n'as plus rien à faire de rien, et que le monde t'appartient", a écrit la personne qui a dévoilé ces images.