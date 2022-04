Kim Kardashian photoshope le visage de ses nièces sur Instagram: "Cela convenait mieux à l'esthétique de mon compte"

Kim Kardashian a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux après avoir finalement admis qu'elle avait photoshopé le visage de sa nièce True sur le corps de son autre nièce Stormi dans une série de clichés pris lors d'un séjour à Disneyland parce que cela convenait mieux à l'"esthétique" de son compte Instagram, révèle ce vendredi le Daily Mail.

La star de télé-réalité, 41 ans, a publié les photos pour la première fois sur son compte de médias sociaux le 31 décembre, et les fans n'ont pas tardé à l'accuser d'avoir modifié les images parce que Stormi avait été vue portant une tenue similaire dans une vidéo TikTok publiée sur le compte de Kylie Jenner en octobre.

La théorie des fans est devenue virale début janvier et elle a été relancée récemment lorsque Khloe Kardashian a révélé que True avait visité Disneyland pour la toute première fois ce 12 avril.

Mercredi, Kim Kardashian a finalement admis qu'elle avait en fait modifié numériquement l'image de ses nièces afin qu'elle corresponde "parfaitement" à son compte Instagram.

Ses aveux ont été jugés comme choquants.

Beaucoup se sont demandés pourquoi la star ne pouvait pas simplement publier une photo de sa fille Chicago, seule.

Sur Twitter, certains fans ont qualifié Kim de "malade" et ont noté que "photoshoper et filtrer un enfant" est "plus que bizarre". L'un d'entre eux écrit également que "la quantité de thérapie dont ces pauvres enfants auront besoin me brise le cœur".