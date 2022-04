Le bébé d'Amel Bent hospitalisé 3 semaines après sa naissance: il a été conduit en réanimation

La chanteuse Amel Bent aurait conduit son nouveau-né en urgence à l'hôpital, d'après une information de Closer. Le bébé souffrirait de graves problèmes de santé, notamment une insuiffisance respiratoire et une bronchiolite aiguë.

A peine 3 semaines après sa naissance, le petit garçon de la chanteuse Amel Bent a été admis d'urgence à l'hôpital, selon une information du magazine people Closer. L'interprète du titre "Ma Philosophie" a en effet dû accompagner son nouveau-né à l'hôpital suite à un grave problème de santé il y a environ 10 jours.

Le bébé a même dû être conduit en réanimation... Comme le révèle en exclusivité le magazine Closer dans son numéro du 29 avril, l'enfant aurait été hospitalisé le 20 avril dernier au centre hospitalier Rives de Seine à Nuilly-sur-Seine, suite à "une insuffisance respiratoire et une bronchiolite aiguë".

Amel Bent se serait alors rendue durant cinq jours et cinq nuit à l’hôpital afin de s’assurer que tout allait bien pour son nouveau-né. Le cauchemar a pris fin il y a 3 jours, le 26 avril dernier, et tous ont pu rentrer à la maison. Et depuis, tout irait pour le mieux ! La chanteuse va maintenant pouvoir souffler et profiter de sa petite famille.

Amel Bent, maman de 3 enfants

Amel Bent annonçait la naissance de son troisième enfant ce 7 avril. La chanteuse française est en effet déjà maman de 2 filles: Sofia et Hana, âgées respectivement de 6 ans et 4 ans. Dans sa publication Instagram, la coach de The Voici a confié son bonheur à ses fans: "Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d’amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j’ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver."