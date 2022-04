3 ans après son dernier album, Roméo Elvis annonce ENFIN la sortie du prochain: "Quelque chose de différent"

C'est sur son compte Instagram que l'artiste belge a annoncé la nouvelle: l'album s'intitulera "TPA" (Tout peut arriver), et paraîtra le 27 mai, 3 ans après la sortie de "Chocolat".

Ça y est, Roméo Elvis est de retour ! Le rappeur de 29 ans l'a annoncé sur son compte instagram ce mercredi : "Beaucoup d’émotion aujourd’hui à l’heure de vous annoncer cet album très particulier, 3 ans après l’expérience Chocolat, j’avais envie de présenter quelque chose de différent", écrit-il. Il s'agit aussi de son premier album depuis l'agression sexuelle qu'il a reconnue avoir commise en 2020.

"Pendant le confinement j’ai beaucoup travaillé sur la composition, j’ai appris à gérer Ableton et j’ai produit sur beaucoup de morceaux pour cet album. Je savais pas du tout où j’allais", écrit-il en légende d'une photo de lui où on peut le voir dubitatif, une paille à la bouche. Sur son gobelet, trois lettres: TPA. L'acronyme de "Tout peut arriver", titre de son single qu'il a dévoilé en mai 2021.

"J’ai jeté énormément de morceaux (vraiment énormément...c’est du masochisme à ce niveau-là.), j’ai réécris, recomposé, pour me rapprocher le + possible de ce qui me faisait vibrer. Et après 2 années de travail, je suis enfin prêt à vous faire écouter ça", ajoute le rappeur.

Cet album doit voir le jour le 27 mai prochain. "Je crois que c’est le projet musical qui me représente le mieux et j’espère qu'il vous parlera autant qu’on a pris du plaisir à le faire. Merci à vous pour votre force, je le dis rarement mais je vous aime et je sais à quel point j’ai de la chance de vous avoir", termine-t-il.

Le retour de Roméo Elvis intervient un peu plus de 2 ans après l'accusation d’agression sexuelle dont il a fait l’objet, accusation qu’il a reconnue. Dans les colonnes de Télérama en mai 2021, il s’était dit désolé et avait déclaré vouloir “tirer des leçons de son acte”.

"Je voudrais que les gens entendent que j’ai compris ma faute. Je ne me sentais pas d’écrire un texte qui revienne sur l’affaire mais en même temps j’ai cette volonté d’assumer", avait-il dit à nos confrères.