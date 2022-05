"Madonna, qu’est-ce qui t’arrive?": une nouvelle vidéo de la reine de la pop fait réagir

Madonna: égérie de la mode, sex-symbol, reine de la pop… Du haut de ses 63 ans, la diva continue son parcours, produit des morceaux, est particulièrement présente sur la toile mais affole aussi parfois les réseaux sociaux du fait de ses multiples transformations physiques.

Ce dimanche 1er mai, elle a publié sur Instagram une vidéo pour promouvoir son titre Medellin avec le chanteur colombien Maluma. On y voit Madonna, déterminée, répéter des pas de danse, collée serrée avec son acolyte, et travailler ce qui composera probablement son live.

Ce clip a fait réagir ses followers qui regrettent une star "pas à la hauteur".

En réponse à cette publication, on peut lire des commentaires cinglants: "Madonna, qu’est-ce qui t’arrive?", "Tu n’avais pas besoin de ça", "Cette performance est bien triste". Ces critiques se noient dans un flux de compliments admiratifs.