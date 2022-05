"J’ai arrêté d’avoir peur de lui à 17 ans": les confidences d'Anthony Delon sur son père

Au printemps 2022, Anthony Delon a publié Entre chien et loup, un ouvrage dans lequel il se livre sur son enfance et son parcours. Interrogé par plusieurs médias à cette occasion, le fils d’Alain (et Nathalie) Delon a révélé des informations choc sur sa famille et sur lui.

Dans une interview accordée au quotidien Le Monde, samedi 30 avril, il avoue avoir éprouvé des difficultés relationnelles avec son père lorsqu’il était plus jeune. Il évoque des violences physiques mais également psychologiques qui l’ont durablement marqué. "J’ai arrêté d’avoir peur de lui à 17 ans. Il était enfermé dans son bureau parisien et ne voulait pas me voir", a-t-il notamment confié.

Il explique qu’il a un jour réussi à affronter son père, et que cela leur a été bénéfique. "J'aurais pu en déduire que cet homme, mon père, ne m'aimait pas, et ainsi le laisser anéantir une partie de moi. Mais j'avais compris qu'il m'avait désiré comme rien d'autre au monde, de cet amour et cette fougue sans limites si propres à la jeunesse", analyse le fils de l'emblématique acteur.