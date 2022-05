Top Chef: qui quitte l'aventure au terme de la 11e semaine de compétition? (vidéo)

Cette semaine, dans Top Chef, la célèbre épreuve de la boite noire était de retour, pour la 10e année consécutive. Et c'est notre compatriote Arnaud, en équipe avec Louise, de la brigade rouge, qui a remporté l'épreuve. Après la seconde épreuve, Thibaut, Pascal et Lilian se sont retrouvés en épreuve de la dernière chance.

Au moment du verdict, Hélène Darroze annonce un coup de cœur pour l'assiette de Lilian, revenu dans la compétition la semaine dernière, avec la ferme intention de gagner le concours. Tout s'est donc joué entre Thibaut et Pascal et c'est ce dernier qui a été sauvé. Thibaut, qui avait regagné sa place dans Top Chef la semaine dernière après une élimination la semaine précédente, quitte donc Top Chef, pour de bon cette fois.

Hélène Darroze, qui a été sa cheffe de brigade pendant plusieurs semaines, a pointé une "personnalité exceptionnelle", un cuisinier doté de "beaucoup de générosité" et de technique. Elle l'a invité à "aller plus loin" pour "être au top du top".

C'est très heureux de cette expérience et de son beau parcours que Thibaut a quitté la cuisine de Top Chef sous les applaudissements nourris des chefs et de ses camarades d'aventure.

"C'est 11 semaines de montagnes russes, c'est complètement fou. On se saute de joie, on danse, on se fait des câlins quand on gagne, on pleure quand on perd, mais c'est plein de belles rencontres. Tout est un peu extraordinaire, une espèce de bulle de bonheur", a déclaré le jeune chef, déjà doté d'une étoile verte pour sa démarche éco-responsable.

Ils ne sont désormais plus que 7 à prétendre à la victoire, et parmi eux, Arnaud est toujours de la partie.