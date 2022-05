La fille de JLo aperçue avec l'ex de Ben Affleck, Jennifer Garner et ses enfants (photo)

C'est une famille recomposée unie et moderne que le couple formé par Ben Affleck et Jennifer Lopez souhaite incarner. Et il semblerait que les enfants de Jennifer Lopez apprennent à connaître tous les membres de la famille du fiancé de leur mère, y compris son ex-épouse.

En effet, Emme Muñiz, la fille adolescente de Jennifer Lopez, a été aperçue en train de traîner avec Jennifer Garner et les 3 enfants nés de son union avec Ben Affleck lors d'une récente fête organisée dans leur établissement scolaire. Ben et Jen se sont présentés à l'événement un peu plus tard.

Jennifer Lopez est mère de 2 enfants: les jumeaux Emme et Max qu'elle a eus avec son ex-mari Marc Anthony. Max ne semblait pas être là.

Depuis le début du mois d'avril, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont fiancés. Ils sont à la recherche d'une demeure en Californie pour abriter leur famille recomposée.