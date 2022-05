L'actrice Jennifer Grey publie ses mémoires et évoque les comportements de Johnny Depp lorsqu’ils étaient en couple

Out of the corner: c'est le nom des mémoires que Jennifer Grey vient de publier ce mardi 3 mai. Et cette sortie est de circonstance: la star de Dirty Dancing est sortie avec Johnny Depp pendant une année. Dans son ouvrage, elle évoque donc en quelques lignes sa relation avec l’acteur entendu depuis trois semaines dans un procès contre son ex-femme, Amber Heard, qui l'accuse de violences. Et même si cette relation commence à dater, elle a eu lieu de 1988 à 1989, les souvenirs de Jennifer Grey semblent intacts.

"Bagarres dans les bars"

Elle décrit donc dans son livre un Johnny Depp "ouvert", "drôle" et "excentrique" à leurs débuts, devenu garçon à problèmes à la fin. "Johnny faisait des allers-retours toutes les semaines depuis Vancouver, mais il commençait de plus en plus régulièrement à avoir des problèmes : bagarres dans les bars et avec les flics", précise-t-elle, avant de poursuivre: "Il avait commencé à manquer ses vols de retour pour Los Angeles parce qu’il avait trop dormi ou, quand il rentrait, il était follement jaloux et paranoïaque sur ce que j’avais fait pendant son absence".

Selon Madame Le Figaro, Jennifer Grey raconte un homme "malheureux et impuissant" à une époque où il ne se sentait plus en harmonie avec la série qui la fait découvrir, 21 Jump street. L'actrice n'écrit rien qui puisse être considéré comme une charge contre Johnny Depp.