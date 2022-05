Un rappeur du groupe Grandmaster Flash condamné à 16 ans de prison pour homicide

Le rappeur The Kidd Creole, l'un des membres fondateurs du célèbre groupe de rap Grandmaster Flash and the Furious Five, a été condamné mercredi à 16 ans de prison pour l'homicide d'un sans-abri à coups de couteaux à New York en 2017.



De son vrai nom Nathaniel Glover, The Kidd Creole, 62 ans, avait été déclaré coupable de meurtre involontaire au premier degré le 6 avril par un tribunal de l'État de New York, l'intention de tuer n'ayant pas été retenue. Il était accusé d'avoir frappé à deux reprises avec un couteau la victime, John Jolly, un SDF de 55 ans, en pleine rue dans le quartier de Midtown, à Manhattan, après un échange verbal. The Kidd Creole - à ne pas confondre avec Kid Creole, fondateur de Kid Creole and the coconuts - faisait partie des cinq rappeurs qui accompagnaient le DJ Grandmaster Flash dans le groupe considéré comme un pionnier du rap. L'ensemble a été formé dans le quartier du Bronx dans les années 1970, quand le hip-hop en était encore à ses balbutiements.

Morceau culte, "The Message", sorti en 1982, a été classé 59e par le magazine Rolling Stone dans son dernier classement des 500 meilleures chansons de l'histoire en septembre 2021.

Ce morceau est le premier tube de l'histoire du rap à avoir dépeint sans concession les dures conditions de vie dans les ghettos new-yorkais du début des années 1980, à une époque où le hip-hop était simplement une musique festive de soirée. Pour leur apport à l'histoire de la musique, les membres de Grandmaster Flash and the Furious Five ont été introduits au prestigieux Rock'n Roll Hall of Fame en 2007. Il s'agit du premier groupe de rap à avoir obtenu cet honneur.