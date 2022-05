Elizabeth II sera absente des garden parties au palais de Buckingham

Elizabeth II n'assistera pas aux garden parties organisées cet été dans son palais, ont annoncé jeudi ses service, la monarque de 96 ans se faisant de plus en plus remplacer en raison de difficultés pour se déplacer.



Événement du calendrier royal, ces réceptions sont organisées dans les jardins du palais de Buckingham, à Londres, et l'une au palais de Holyroodhouse à Edimbourg. Elles se tiendront à partir de la semaine prochaine, pour la première fois en trois ans en raison de la pandémie.



Mais cette année, la reine n'honorera pas de sa présence ses invités, habituellement des personnes qui ont servi leur pays ou leurs communautés.



"Sa Majesté la reine sera représentée par d'autres membres de la famille royale aux garden parties de cette année", a indiqué un porte-parole du palais de Buckingham, précisant que de plus amples détails seront fournis "en temps voulu."



La semaine dernière, la reine est apparue en forme, affichant un large sourire et posant sans canne, en recevant au château de Windsor le président suisse, des images rassurantes sur son état de santé.



Depuis une brève hospitalisation en octobre, les apparitions d'Elizabeth II sont devenues extrêmement rares, même si elle continue à assumer des "tâches légères", la plupart du temps par visioconférence.



Le 29 mars, elle a assisté à l'Abbaye de Westminster à une cérémonie religieuse en hommage à son mari le prince Philip, décédé l'an dernier. C'était sa première grande apparition publique depuis des mois.



Selon le palais de Buckingham, la souveraine espère pouvoir assister mardi à la cérémonie d'ouverture du Parlement britannique, un rendez-vous annuel qu'elle n'a manqué que deux fois en 70 ans de règne.



Pour célébrer son jubilé de platine, quatre jours de célébrations sont prévues au Royaume-Uni du 2 au 5 juin.