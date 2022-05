Le prince Albert II distingué pour l’engagement de Monaco envers la nature et les océans

Monaco et les océans, c’est une grande histoire d’amour. Le prince Albert 1er était déjà un mordu des océans et c’est tout naturellement que son engagement a été perpétué depuis sa mort.

Il existe aujourd’hui une Fondation dédiée sur le rocher et le principauté se mobilise toujours pour cette cause, portée par l'actuel monarque. "A l’écoute de la communauté scientifique, il n’hésite pas à constater directement sur le terrain les menaces qui pèsent sur la planète, en étant notamment le seul chef d’Etat à s’être rendu au pôle Nord et au pôle Sud", peut-on lire sur le site de l’institut océanographie de Monaco. "Le Prince Albert II porte les enjeux environnementaux actuels auprès de ses homologues. Il s’est notamment vu confier fin 2011 par le Secrétaire Général des Nations-Unies la préparation du volet 'océans' de la conférence de Rio+20."

Ce jeudi, le prince Albert est à Göteborg en Suède et il a reçu un prix honorifique de l'organisation suédoise pour les animaux et la nature, The Perfect World Foundation. "Le Prince est honoré pour son engagement à protéger nos océans", a-t-on appris via le compte Instagram du prince. C’est Sarah, duchesse d'York, qui lui remettra le prix.