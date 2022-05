Une famille bat un record du monde en ayant… 9 enfants en même temps !

C’est une sacrée famille qui vient d’être enregistrée dans le Guiness World Records. Au Mali, une femme a accouché de neuf enfants en même temps. C’est ce que l’on appelle des "nonuplets".

Ils sont nés le 4 mai 2021 mais il fallait attendre que les bébés soufflent leur première bougie pour qu’ils soient officiellement recensés par le Guiness, afin de s'assurer qu’ils aient tous survécu à leurs premiers mois.

Et la réponse est oui puisqu’un an plus tard, tous sont éveillés. Abdelkader Arby, le papa, a indiqué à la BBC que l’éducation de ses neufs petits n’était "pas facile tous les jours" et il assure que "tous les bébés sont en parfaite santé".

Avant la naissance, il était prévu que les nouveaux nés soient 7 mais la surprise a été encore plus grande quand ils ont finalement été 9: cinq filles et quatre garçons. "Un cadeau de Dieu", pour la mère de cette grande famille.

Ils pesaient tous entre 500 grammes et un kilo, et aujourd’hui encore leur régime est particulièrement surveillé. La maman est accompagnée d’infirmières et de personnel médical pour l'assister au quotidien.