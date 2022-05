Kate soutient les mères: "Aucune n'est à l'abri de l'anxiété et de la dépression"

La duchesse de Cambridge a déclaré qu'aucune mère n'était "à l'abri de l'anxiété et de la dépression" dans une nouvelle vidéo inaugurant son rôle de patronne de la santé mentale des femmes. Une organisation que la duchesse décrit comme "fantastique".

Kate Middleton, 40 ans, a déclaré qu'il était crucial que ceux qui "éprouvent des difficultés" reçoivent le "bon soutien au bon moment" et a également exhorté la société à jouer son rôle, affirmant que tout le monde devait aider "les parents et les soignants, et tous ceux qui participent à l'éducation des enfants aujourd'hui".

Ses paroles ont été prononcées dans un message vidéo enregistré pour marquer son nouveau rôle de marraine de la Maternal Mental Health Alliance (MMHA), annoncé lors de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale maternelle, qui se termine ce dimanche. "Les deux dernières années ont rappelé à tout le monde le rôle des relations dans la santé et le bonheur à long terme, en particulier au tout début de la vie des enfants."

Et d'ajouter: "Mais nous savons tous que la grossesse, l'accouchement et les premiers mois et années de la vie d'un enfant peuvent être extrêmement exigeants. Les parents se sentent souvent seuls et dépassés par ces premières années.Environ 20% des femmes au Royaume-Uni souffriraient d'une maladie mentale périnatale."

"Malheureusement, nous savons aussi que beaucoup d'autres souffrent en silence. Personne n'est à l'abri de l'anxiété et de la dépression pendant cette période."