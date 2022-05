Jennifer Lopez dans une combinaison scintillante titille ses fans: bientôt une prochaine tournée?

Jennifer Lopez a titillé ses fans sur Instagram en publiant une vidéo d'elle en pleine tournée dansant sur scène en demandant à ses fans: "Qui est prêt pour de nouveaux shows?"

La star qui était vêtue d'une combinaison argentée scintillante interprétait son tube "Get Right", lors de sa tournée "It's My Party".

JLo sous-entendait qu'une nouvelle tournée était peut-être en préparation. La star qui danse dans ce clip, comme elle seule à le secret, a également confié à ses fans qu'avoir cette énergie sur scène lui manquait...

Une tournée après ou avant le mariage avec Ben Affleck?