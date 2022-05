Amber Heard remettait en question l'éducation que Johnny Depp donnait à ses enfants: "Je devais protéger Lily-Rose"

Amber Heard a expliqué jeudi qu'elle se devait de protéger Lily-Rose, la fille de Johnny Depp, quand elle était en couple avec l'acteur. L'ex-épouse de Johnny Depp a révélé qu'elle s'était disputé avec lui au sujet de l'éducation qu'il donnait à ses enfants qu'elle jugeait "douteuse". Johnny Depp aurait notamment autorisé un musicien plus âgé que Lily-Rose, alors adolescente, à rester dormir chez eux, alors que Lily-Rose n'avait que 14 ans. Johnny Depp aurait également initié sa fille à cet âge-là à la marijuana.

Et Amber Heard de détailler une de leurs nombreuses disputes: "Cette dispute s'est produite parce que je n'étais pas d'accord avec le fait que ce gentleman - un musicien célèbre de plus de 18 ans - passe la nuit à la maison et je me sentais devoir protéger Lily-Rose et j'étais très inquiète. Naturellement, ce n'étaient pas mes enfants, et ce n'était pas mon rôle d'intervenir. C'est un sujet sensible et je comprends pourquoi Johnny s'est tellement énervé contre moi."

"Mais Lily-Rose était si jeune, j'avais ce devoir de la protéger", a expliqué Amber Heard.