Madonna demande au Pape François de la rencontrer pour discuter de son comportement "blasphématoire"

Madonna souhaite rencontrer le pape François. La chanteuse a déclaré qu'elle aimerait avoir une deuxième chance d'arranger les choses près de deux décennies après que le Vatican a condamné son comportement "blasphématoire", en jurant qu'elle n'est autre qu'"une bonne catholique".



"Bonjour pape Francis - Je suis une bonne catholique. Je le jure ! Je veux dire que je ne jure pas", a tweeté Madonna au Pape. "Cela fait quelques décennies que je ne me suis pas confessée. Serait-il possible de se rencontrer un jour pour discuter de certains sujets importants ?".



"J'ai été ex-communiquée 3 fois. Cela ne semble pas juste."

Pour rappel, la pop star a été critiquée par l'Église catholique à la suite de son spectacle controversé de 2006 à Rome, au cours duquel elle a été "crucifiée" sur scène. À l'époque, le cardinal Ersilio Tonini s'était exprimé avec l'approbation du pape Benoît XVI, déclarant que la "reine de la pop" était allée "trop loin", qualifiant son acte de "blasphématoire".



"Se crucifier pendant le concert dans la ville des papes et des martyrs est un acte d'hostilité ouverte. Ce n'est rien d'autre qu'un scandale et une tentative de générer de la publicité", a déclaré le cardinal à l'époque, selon le Standard dont les propos ont été relayés par Page Six.



"Le temps viendra où cette femme réalisera que le Christ est mort sur la croix pour elle aussi, qu'il a versé son sang pour elle. Je ressens de la pitié pour elle".



Madonna a précédemment mentionné qu'elle avait été élevée en tant que catholique et qu'elle s'était exprimée sur sa relation avec la religion, la qualifiant de "drôle" dans une interview accordée à Harper's Bazaar.



"J'aime provoquer, c'est dans mon ADN. Mais neuf fois sur dix, il y a une raison à cela", a-t-elle confié au magazine en 2013, précisant qu'elle n'était pas "une grande fan des règles".



Le pape n'a pas encore répondu à la demande de Madonna.