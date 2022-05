Beyoncé: Mike Myers fait une révélation sur le tournage d'Austin Powers 20 ans plus tard

En 2002 sortait la comédie "Austin Powers in Goldmember" avec Mike Myers et Beyoncé. L'acteur est revenu sur ses souvenirs de tournage avec la chanteuse mercredi soir lors d'un événement "Netflix Is a Joke", selon le Hollywood Reporter. L'interprète de Crazy in love interprétait Foxxy Cleopatra dans le film de Jay Roach. Une collaboration qui a marqué Mike Myers. Le comédien britannico-canadien a confié que tout le monde sur le plateau "est tombé amoureux d'elle".



Le comédien de 58 ans a également plaisanté sur le fait que son coéquipier Michael Caine avait du mal à prononcer le nom de la star et avait omis le "é". Mais "personne n'a voulu le corriger". La star a clairement marqué les esprits durant le tournage.