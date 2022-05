Jennifer Grey: Patrick Swayze a pleuré en s'excusant sur le plateau de Dirty Dancing

Jennifer Grey Grey a écrit ses mémoires. Dans le livre "Out of the Corner", l'actrice de 62 ans revient sur sa carrière. Invitée à The Views pour en parler, la star s'est souvenue de Patrick Swayze décédé en 2009.



Elle a raconté que la co-star de "Dirty Dancing" avait sangloté en s'excusant auprès d'elle sur le tournage du film romantique de 1987.



Les deux acteurs avaient joué ensemble dans "Red Dawn" en 1984 avant de se retrouver pour Dirty Dancing. Et leur relation professionnelle avait mal commencé... "Patrick me faisait des farces, à moi et à tout le monde", a expliqué l'actrice. "C'était juste macho et je ne pouvais pas le supporter. Je me disais : "S'il vous plaît, ce type, ça suffit."



Jennifer Grey a confié qu'elle avait même hésité à signer pour "Dirty Dancing" avec lui.



Mais elle a fini par accepter de faire un essai avec l'acteur. C'est ce moment qui a rapproché les deux comédiens. Patrick Swayze s'est excusé pour son comportement. "Il m'a attirée dans le couloir et m'a dit : "Je t'aime, je t'aime, et je suis vraiment désolé. Et je sais que tu ne veux pas que je fasse le film", a-t-elle expliqué.



"Et il a eu les larmes aux yeux. Et j'ai eu les larmes aux yeux".



"Il me prend dans ses bras et j'étais comme, 'Oh, mec. C'est fini pour moi", a avoué Grey.



Leur complicité a fait du film un succès culte pour les décennies à venir. Grey n'a pas non plus pu s'empêcher de s'extasier sur la façon dont la star de "Ghost" se comportait sur le plateau. "Il n'y avait aucune compétition. Il était comme la chaise longue dont j'avais rêvé toute ma vie", a-t-elle déclaré.



L'actrice sera de retour pour une suite de "Dirty Dancing". La franchise cinématographique a sorti un préquel en 2004, "Dirty Dancing : Havana Nights", et a produit un remake télévisé pour ABC en 2017.