Harry, Meghan et Andrew privés de balcon pour le jubilé d'Elizabeth II

Exit les enfants terribles de la monarchie: le prince Harry et son épouse Meghan, ainsi que le prince Andrew, seront privés d'apparition au balcon du palais de Buckingham lors de la parade qui lancera en juin les festivités des 70 ans de règne d'Elizabeth II.

Cette décision a été prise par la souveraine de 96 ans "après mûre réflexion", a indiqué un porte-parole du palais vendredi, mettant fin aux spéculations qui allaient bon train sur la présence ou non au balcon du couple exilé en Californie, ainsi que du fils de la reine, rescapé d'une affaire d'agression sexuelle.

La traditionnelle apparition au balcon pour le Salut aux couleurs (Trooping the Colour), le 2 juin, "sera cette année limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine", a précisé le porte-parole.

Au total, 18 membres de la famille royale, dont le prince héritier Charles et sa femme Camilla, ainsi que son fils William, son épouse Kate et leurs trois enfants, sont attendus.

Bien que n'étant pas un membre actif de la monarchie, le mari de la princesse Anne, seule fille d'Elizabeth, y sera aussi, pour le "soutien" apporté à son épouse lors de ses engagements, selon le palais de Buckingham.

Quatre jours de festivités, joyeusement attendues par les Britanniques qui bénéficient pour l'occasion d'un jour férié supplémentaire, sont prévus du 2 au 5 juin pour le jubilé de platine marquant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, inégalés au Royaume-Uni.

Ils commenceront avec "Trooping the Colour", la grande parade militaire qui célèbre officiellement l'anniversaire de la souveraine chaque année.

Le prince Harry, 37 ans, vit avec Meghan, une ex-actrice américaine de 40 ans, et leurs deux enfants en Californie après leur décision choc en 2020 de se mettre en retrait de la monarchie pour développer leurs propres projets philanthropiques et commerciaux.

Une porte-parole du couple a toutefois indiqué que ce dernier était "excité et honoré" de participer à d'autres célébrations (non précisées) organisées dans le cadre du jubilé de platine avec ses enfants.

Leur fils Archie fête ses 3 ans vendredi tandis leur fille Lilibet, qui n'a jamais été présentée en personne à la reine, aura un an le 4 juin, pendant les festivités du jubilé.

- Tirs de canon -

Le prince Andrew, 62 ans, deuxième fils de la reine, a lui été privé de tout rôle officiel après avoir été éclaboussé par le scandale de l'affaire Epstein. Discret depuis, il était parvenu en février à un accord amiable avec une Américaine qui l'accusait d'agression sexuelles.

Il avait toutefois fait une apparition remarquée - et controversée - en mars lors d'une cérémonie religieuse en hommage à feu son père le prince Philip, au bras de la reine qui s'appuyait sur une canne.

Doyenne mondiale des monarques en exercice, Elizabeth II, veuve depuis l'an dernier, a fêté le 21 avril ses 96 ans dans l'intimité, désormais largement retirée de la vie publique en raison de problèmes de mobilité.

Elle avait marqué l'anniversaire de sa montée sur le trône dans la même discrétion, le 6 février.

Annulée deux années de suite en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, la cérémonie du Trooping the Colour qui sera retransmise à la télévision et sur grand écran verra défiler dans le centre de Londres plus d'un millier de militaires, des centaines de musiciens de l'armée et quelque 240 chevaux. Des tirs de canon sont également prévus.

Outre le Salut aux couleurs, un grand concert est également prévu ainsi qu'une reconstitution historique des 70 années de règne d'une reine qui a traversé, imperturbable, les époques et les crises, avec des milliers de déjeuners populaires.