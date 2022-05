Après l’affaire de la gifle aux Oscars, Will Smith suivrait une thérapie pour maîtriser sa violence

La scène a fait le tour du monde. Pendant la cérémonie des Oscars 2022, alors que Chris Rock taquine Jada Pinkett Smith sur son crâne rasé en réalité dû à une maladie, Will Smith se lève pour gifler l’humoriste américain. D’abord un énorme buzz, ces images sont très vite devenues nocives pour la réputation de l’acteur. Will Smith a d'ailleurs démissionné de lui-même de l’Académie des Oscars et de nombreuses personnalités publiques ont blâmé son comportement, lui reprochant de donner le mauvais exemple.

Au lendemain de l’incident, Will Smith publiait un long mea culpa - "J'aimerais m'excuser auprès de toi, Chris. J'ai dépassé les limites et j'ai eu tort" - mais cela est-il suffisant? Visiblement non pour le héros du film Hitch qui souffrirait encore de cet épisode.

Will Smith, totalement absent des réseaux sociaux depuis l’histoire de la gifle, suivrait une thérapie pour apprendre à maîtriser sa colère et ses accès de violence, selon les informations de l’émission américaine Entertainment Tonight. Il serait également parti en vacances en famille en Inde afin de s’éloigner des projecteurs et de se ressourcer.