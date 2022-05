"On ne le laissera pas s’approcher": Pierre-Jean Chalençon pas du tout le bienvenu aux obsèques de Régine

A l’annonce du décès de Régine, Pierre-Jean Chalençon lui a généreusement rendu hommage. "La famille", a-t-il sur son compte Twitter, publiant des photos et des souvenirs avec la chanteuse. A en croire ses mots - "De l’humour et de l’amour", "une affection sans faille" -, Pierre-Jean Chalençon liait une grande amitié avec la défunte icône.

Une relation fusionnelle qui n’est visiblement pas perçue de cette manière par tout le monde… L’acheteuse et femme d’affaires Caroline Margeridon, vue dans l’émission Affaire Conclue a réagi auprès de Jean-Marc Morandini à la soi-disant passion qui unissait les deux personnalités: "Combien de fois, elle m'a dit: ‘Arrête de fréquenter ce connard. Tu vois bien que c'est un opportuniste’. (…) Pierre-Jean Chalençon n'était pas son ami ! Elle ne voulait pas le fréquenter. Elle ne voulait pas le voir. On n'a pas besoin de parler de ces gens-là" a lâché cette très bonne amie de Régine.

"Comment faire taire ce trou du cul?"

C’est également Jean-Marc Morandini qui a publié un texte transmis par la comtesse Vivianne de Witt, également proche de Régine. Dans celui-ci, Vivianne de Witt est très claire: Pierre-Jean Chalençon ne sera pas le bienvenu aux obsèques de la chanteuse ce lundi matin. "J’étais amie avec Regine depuis mes 18 ans et j’en ai 74 ! (…) Toutes les dernières conversations avaient essentiellement pour sujet celui qu’elle appelait ‘cette ordure de Chalençon’ (…) Je lui disais ‘ne t’énerve pas Regine ce n’est pas bon pour ta santé’. Elle me répondait ‘Mais comment on peut le faire taire ce trou du cul?’" , écrit-elle. "Alors aujourd’hui où je constate que Pierre-Jean Chalençon se répand partout en prétendant avoir été ami avec Regine et même fiancé , je voulais apporter ce témoignage .Ne t’inquiète pas Regine comme tu l’as demandé à tous tes amis on ne le laissera pas s’approcher du Père Lachaise." Le message est clair.