Gros coup de BLUFF dans Top Chef: Louise fait littéralement manger une nappe à un grand chef américain (vidéo)

Ils n'étaient plus que sept candidats encore en lice lors de l'épisode de Top Chef du 9 mai, et ils ont dû briller pour poursuivre l'aventure. Lors d'une des épreuves, ils devaient impressionner Mike Bagale, chef américain. Ce dernier est célèbre pour la "nourriture volante".



Louise s'est lancée un défi de taille en réalisant un décor comestible. Elle a créé une nappe à base de poulet et de fleurs comestibles. "J'ai touché la nappe. Elle est comestible. C'est très impressionnant", a lancé le chef. Il a félicité la personne à l'origine de ce travail hors du commun, pour le plus grand bonheur de Louise.