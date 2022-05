PNL: un bus transportant des musiciens du groupe de rap s'est renversé en Loire-Atlantique

Un bus transportant des musiciens du groupe de rap PNL s'est renversé dimanche sur l'autoroute A11 à hauteur de Vair-sur-Loire (Loire-Atlantique) en France, faisant trois blessés légers, a-t-on appris de sources concordantes.



L'accident s'est produit vers 7h30 sur l'autoroute A11 dans le sens Paris-Nantes. Selon un communiqué des pompiers, le bus transportait dix personnes et était "seul au fossé". Une photo le montre couché sur le flanc droit contre un talus.



"Trois hommes d'une trentaine d'années ont été transportés au centre hospitalier d'Ancenis dans un état léger et sept autres victimes ont été laissées sur place indemnes", précise le communiqué.



Selon la gendarmerie de Loire-Atlantique, qui confirme une information de Ouest-France, le bus immatriculé en Allemagne transportait des musiciens du groupe de rap PNL, qui doit se produire dimanche soir au Zénith de Nantes. Le concert a cependant été maintenu.



"Il pourrait s'agir d'un problème lié au chauffeur, de nationalité française. Une enquête est en cours", ont ajouté les gendarmes.



Un photographe du quotidien Ouest-France a par ailleurs été agressé par des membres du groupe alors qu'il prenait des photos, a annoncé le journal sur son site internet.



"Plusieurs passagers du groupe lui tombent dessus, l'un d'eux pénètre dans sa voiture et attrape un appareil photo sur le siège passager. (...) Les membres du groupe ont ensuite demandé d'effacer toutes les photos présentes sur les cartes de stockage. Puis ils ont pris une photo de lui", ajoute le quotidien.



La direction de la publication de Ouest-France précise qu'elle "condamne fermement cette agression et cette atteinte au droit d'informer" et annonce qu'elle va "porter cette affaire en justice".



La voie de droite de l'autoroute a été coupée pendant plus de 2h. Au total, quarante pompiers et vingt engins ont été mobilisés.