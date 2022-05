Ray J: "Kim Kardashian et moi serions toujours ensemble si elle n'avait pas volé l'argent de ma famille"

Le chanteur Ray J affirme dans une interview accordée au Daily Mail que lui et Kim Kardashian seraient toujours ensemble si elle ne "volait pas l'argent" de sa soeur, la chanteuse Brandy.

Ray Norwood J, 41 ans, est sorti avec la fondatrice de SKIMS en 2003. Le couple s'est rencontré alors que Kim travaillait comme styliste pour la célèbre sœur de Ray J, l'actrice et chanteuse Brandy Norwood. Avant que le chanteur ne se sépare de Kim en 2006, la mère de Ray J et de Brandy a poursuivi Kim Kardashian et sa sœur Khloe Kardashian pour avoir prétendument fait plus de 120.000 dollars d'achats non autorisés sur la carte AMEX des Norwood.



Ces achats auraient servi à approvisionner la ligne de vêtements des sœurs DASH et Smooch. Le procès aurait été réglé à l'amiable. Au cours de l'interview, Ray J a déclaré:"A part le fait qu'ils aient volé de l'argent à ma famille, nous serions probablement encore ensemble maintenant".

"Mais quand c'est arrivé, j'ai dit: "Je ne veux plus coucher 'avec toi - tu as volé de l'argent à ma famille". Alors c'est pour ça qu'on a arrêté de se parler."

Le chanteur R&B a confié qu'il serait probablement encore avec la star de télé-réalité sans cela.



Ray J a récemment reproché à Kim et à sa célèbre famille de télé-réalité de l'utiliser d'une façon malhonnête comme intrigue dans leur nouvelle série Hulu "The Kardashian's". Dans la première saison de cette nouvelle émission de téléréalité, la sex tape de Ray J et Kim refait surface, provoquant une réaction émotionnelle de Kim.



L'émission affirme que l'équipe de gestion de Ray J a contacté Kim, menaçant de diffuser des séquences inédites de la cassette. À la fin de l'épisode, l'entourage de Kim est resté bouche bée alors que son mari de l'époque, Kanye West, était censé récupérer toutes les séquences restantes de Ray J et les lui offrir.



Cependant, Ray J affirme que toute "l'épreuve" de la sex tape a été orchestrée par la momager de Kim, Kris Jenner. Des sources ont cependant démenti les déclarations de Ray J, affirmant que Kim et lui ont reçu plus de 50 millions de dollars pour la vidéo.