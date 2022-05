Une mère critiquée sur les réseaux sociaux à cause de cette photo de son bébé: "Il adore les tatouages" (vidéo)

Shamekia, créatrice de mode et passionnée de tatouages, est la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux après avoir posté des vidéos et des photos de son fils d'un an couvert de faux tatouages.



Tout a commencé lorsque Shamekia était enceinte de plusieurs mois. L'Américaine s'est immortalisée pendant qu'elle se faisait tatouer. Elle a reçu beaucoup de critiques. Certaines d'entre-elles disaient que son bébé allait naître avec des tatouages... Une moquerie qui a donné une idée à la future mère.

Treylin, autrement connu sous le nom de NuggetWorld561, a reçu son premier "faux" tatouage à l'âge de six mois. Shamekia affirme que chaque dessin qu'il reçoit est conçu pour signifier une étape importante de sa vie.



Le bébé compte 1,5 million de followers sur TikTok. "Il adore avoir des tatouages et moi, je m'amuse beaucoup".



Sa mère Shamekia reçoit beaucoup de haine pour avoir choisi de recouvrir le corps de son enfant de dessins. "Les gens disent que je l'élève comme un gangster et un voyou", a-t-elle dit à Truly. "Ça a été horrible parce que je sais que je ne suis pas une mauvaise maman".



Malgré les haters, Shamekia continue de couvrir Treylin de tatouages. "Selon moi, être une bonne maman, c'est être leur pom-pom girl, leur personne de référence et leur meilleure amie. Je me fiche de ce que disent les haters parce que c'est le style de vie qui nous plaît."