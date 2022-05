Nick Jonas et Priyanka Chopra partagent la première photo de leur bébé après 100 jours en soins intensifs

Nick Jonas et Priyanka Chopra sont les parents d'une petite fille prénommée Malti Marie depuis le 15 janvier. Mais ce n'est que trois mois après sa naissance que le bébé est enfin à la maison. Leur fille a passé 100 jours en soins intensifs.



Le couple, heureux de pouvoir enfin accueillir Malti Marie, a partagé la première photo de la petite fille sur les réseaux sociaux dimanche.



"En cette fête des mères, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir à ces derniers mois et aux montagnes russes que nous avons traversées, et dont nous savons maintenant que tant de gens ont également fait l'expérience. Après plus de 100 jours, notre petite fille est enfin à la maison", a écrit l'actrice.



Chopra et Jonas ont confié que "le vécu de chaque famille est unique et nécessite un certain niveau de foi" et que, bien que le leur ait été "difficile", ils ont réalisé rétrospectivement "à quel point chaque moment est précieux et parfait."





"Nous sommes ravis que notre petite fille soit enfin rentrée à la maison et nous tenons à remercier tous les médecins, les infirmières et les spécialistes de Rady Children's La Jolla et de Cedar Sinai, à Los Angeles, qui ont été là à chaque étape du processus", ont-ils dit.



"Notre prochain chapitre commence maintenant, et notre bébé est vraiment dur à cuire. Allons-y, MM ! Maman et papa t'aiment."