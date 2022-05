"Tout est calculé": la surprenante révélation de Stéphane Plaza sur sa vie sexuelle

L’animateur a donné quelques détails étonnants sur sa vie sexuelle dans l’émission "Les Grosses têtes" du lundi 9 mai 2022.

Stéphane Plaza n’est pas du genre réservé. Sur Instagram, l’animateur s’est plus d’une fois exhibé dans le simple appareil. Souvenez-vous notamment de cette vidéo où il dansait, déchainé, au bord de la piscine… Sur sa vie intime, le célèbre agent immobilier n’a guère plus de retenue. Invité de l'émission "Les Grosses têtes" lundi 9 mai 2022, Stéphane Plaza s’est livré sans fard.

Tandis qu’il évoquait son rôle d’ambassadeur de la Foire de Paris, l’animateur a confié qu’il ne pouvait "pas regarder les hôtesses". "Mais l'ambassadeur il ne met pas un petit tir parfois ?", l’a interrogé Bernard Mabille. "Jamais ! A 51 ans maintenant tu sais il faut que je prévois le truc, a-t-il raconté. Si j'ai pas pris la pilule avant, je ne peux plus tirer. Et si tu la prends alors que tu ne le fais pas tu dors sur la béquille et c'est très emmerdant. À partir d'un certain âge, tout est calculé et j'en suis là."



Surpris par ces confidences, Laurent Ruquier a demandé confirmation : "C'est pas vrai ?! Vous êtes obligé de prendre du Viagra Monsieur Plaza ?". Et l’intéressé de répondre : "Ben oui, tant que je ne dors pas avec vous je ne suis plus excité. Maintenant je calcule tout." "Stéphane Viagra on va l'appeler maintenant", a plaisanté Laurent Ruquier. "Vous me posez des questions, je vous réponds. Moi vous savez j'ai beaucoup de soucis", a expliqué Stéphane Plaza. L’animateur a précisé qu’il avalait une pilule de viagra environ deux heures avant l’acte, et qu’il en prenait parfois deux.