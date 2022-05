"On a vu une image incroyable du "Roi" sur son trône": Thomas de Bergeyck commente le discours du prince Charles au parlement

Notre expert du gotha européen et présentateur de notre émission Place Royale était l'invité sur le plateau du RTLINFO 13H, ce mardi suite à l'apparition exceptionnelle du Prince Charles pour prononcer le discours du trône au Parlement, remplaçant au pied levé sa mère, souffrant de problèmes de mobilité.

Selon Thomas de Bergeyck, il n'y a pas de doute, la Reine a suivi son fils à la télévision pour sa grande première. Et de commenter ce moment historique: "C'était très particulier. On a vu une image incroyable d'un roi sur son trône, même si le trône n'est pas tout à fait le trône d'Elizabeth. C'était un autre meuble, une chaise plus basse que celle qu'utilise Elizabeth. C'est une manière de prouver aussi qu'Elizabeth est toujours la Reine d'ailleurs. Le prince ne porte pas la couronne. Elle est posée sur le coussin à côté de lui. Son épouse, Camilla était là, ainsi que l'héritier en second, le Prince William."

"Le prince Charles s'est exprimé en évoquant "le gouvernement de Sa majesté" et pas "mon" gouvernement. (...) Il s'est aussi exprimé d'un ton neutre sans émettre une opinion et donc ce ton neutre c'est une manière de prendre de toutes façons cette distance par rapport à un texte qui a été écrit par le gouvernement."

Selon Thomas de Bergeyck, la Reine ne veut pas être vue en fauteuil roulant et se préserverait pour son jubilé tant attendu par les Britanniques qui sera célébré en grande pompe le premier week-end de juin au Royaume-Uni.