Le prince William prononce un discours plein de compassion envers les victimes de l'attentat de Manchester

Le prince William semblait très ému ce mardi alors qu'il prononçait un discours adressé aux familles qui ont perdu un être cher lors de l'attaque de l'arène de Manchester au Royaume-Uni en 2017.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont inauguré le mémorial "Glade of Light", qui est un “halo'' en marbre blanc portant les noms des personnes tuées dans l'attaque d'il y a 5 ans. Ce monument a été érigé à côté de la cathédrale de Manchester.

Les familles de ceux qui ont perdu des êtres chers lors des atrocités de mai 2017 ont pu créer des capsules de mémoire personnalisées, contenant des souvenirs et des messages intégrés à l'intérieur du halo du mémorial "Glade of Light".

Lors de son allocution profondément personnelle, le prince William qui a pris une profonde inspiration et a mis sa main sur sa poitrine, a déclaré aux familles: "Catherine et moi connaissons l'impact de cette atrocité qui durera toute une vie et au-delà, et que le processus de guérison est toujours en cours. Nous voulons vous assurer à tous ceux qui luttent que vous êtes très présents dans nos pensées."

Ailleurs dans le discours, le duc a parlé de son propre chagrin pour sa mère, la princesse Diana, qu'il a perdue en 1997, alors qu'il avait 15 ans, en disant: "En tant que personne qui vit avec son propre chagrin, je sais aussi que ce qui compte souvent le plus aux personnes endeuillées est que ceux que nous avons perdus ne soient pas oubliés.

"Il y a du réconfort à se souvenir. En reconnaissant que, bien que partis horriblement tôt, ils survivent pour nous. Ils ont changé nos vies. Ils étaient aimés et ils sont aimés. C'est pourquoi les monuments commémoratifs comme cet halo de Lumière sont si importants. C'est pourquoi Catherine et moi voulions tant être parmi vous aujourd'hui."