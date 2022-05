Les photos de Jesse Williams (Grey's Anatomy) nu dans une pièce à Broadway deviennent virales: "C'est juste un corps"

Jesse Williams, l'acteur de la série Grey's Anatomy, se produit actuellement sur scène dans une pièce de théâtre de Broadway, réputé comme étant le centre des arts dramatiques à New York. Sa prestation dans la pièce "Take Me Out" n'est pas passée inaperçue et plus particulièrement une scène dans laquelle, l'acteur apparaît en tenue d'Adam.

Alors qu'il est demandé aux spectateurs de ne pas utiliser son smartphone lors de la pièce, certaines photos de l'acteur ont fuité et sont devenues virales sur la toile.

Invité dans l'émission américaine Watch What Happens Live d'Andy Cohen, Jesse Williams, 40 ans, a relativisé. "Ce n'est pas si grave. C'est juste un corps. Une fois que vous le voyez, vous réalisez que c'est n'importe quoi, c'est un garçon!".

Suite à cette fuite largement relayée sur les réseaux sociaux, "Second Stage Theatre", la société qui gère la production de la pièce a publié une déclaration disant: "Il est profondément regrettable qu'un membre du public ait choisi de manquer de respect à la production, aux autres membres du public et, plus important encore, à l'acteur impliqué dans cette affaire."

La déclaration officielle se poursuit: "Le publier sur Internet est une violation flagrante et inacceptable de la confiance entre l'acteur et un public forgé dans la communauté théâtrale".

Selon le communiqué, Second Stage ajoutera du personnel supplémentaire pour faire appliquer ses politiques de non-utilisation d'un smartphone pendant la performance de l'acteur.