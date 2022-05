Michèle Laroque revient sur les addictions de Pierre Palmade: "Ce n’est pas facile de voir son ami se faire du mal"

Ce mardi 9 mai, Michèle Laroque était invitée au micro de l'émission radiophonique Dans le rétro diffusée sur France bleu. Venue pour promouvoir son dernier film Tenor, les 40 minutes d’interview auxquelles la comédienne s’est adonnée ont également retracé son parcours de vie.

Sur son chemin, inévitablement, son amitié avec Pierre Palmade avec qui elle a rencontré un succès fulgurant dans les années 90 avec les mythiques spectacles Ils s'aiment, Ils se sont aimés et Ils se re-aiment. Et c’est avec beaucoup de bienveillance que Michèle Laroque s’est confiée sur son binôme, malheureusement également célèbre pour ses addictions à l’alcool et à la drogue, dont la cocaïne.

"On est proches, vraiment proches, on s’aime vraiment. On s’admire… Ca a été un bonheur de faire ces spectacles avec Pierre", se souvient Michèle Laroque avec douceur. Avant de confier: "Ce n’est pas facile d’être amie avec quelqu’un qui a des lourds bagages, qui se fait du mal, qui est dans l’autodestruction parfois. Quand on aime quelqu’un on n’a pas envie de le voir se faire du mal."

Ces maux, il les connaissait déjà à l’époque des spectacles avec son amie. Des comportements pas toujours compatibles avec la scène. "Il y a eu des soirs qui étaient moins sympas que d’autres mais quand je repense aux spectacles, je ne pense pas à ces soirs-là", rassure-t-elle. "Mais oui j’ai eu des petits moments de solitude", finit-elle avant de louer l’intelligence de son fidèle ami.