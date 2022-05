Barbie dévoile sa première poupée avec un appareil auditif

Barbie lance une nouvelle collection de poupées pour encourager l'inclusivité de tous les enfants, en commençant par sa première poupée qui porte des prothèses auditives.

Au cours des dernières années, la ligne Fashionistas de Mattel s'est élargie pour être plus diversifiée. En 2016, Mattel a dévoilé des poupées Barbie avec différentes morphologies. En 2020, la société a lancé des poupées Barbie atteintes de vitiligo, une affection qui affecte la pigmentation de la peau, et une variété de textures de cheveux.

La société a annoncé récemment qu'elle allait ajouter de nouvelles poupées à la collection Fashionista. Cette nouvelle gamme comprend la première Barbie avec prothèses auditives ou appareils auditifs en contour d'oreille, une poupée Ken atteinte de vitiligo et une poupée avec une jambe prothétique.

La collection vise à "refléter la diversité que les enfants voient dans le monde qui les entoure", a déclaré la vice-présidente exécutive de Mattel, Lisa McKnight, dans un communiqué.

Pour représenter avec précision les aides auditives contour d'oreille, Mattel a travaillé avec un audiologiste, le Dr Jen Richardson, rapporte CNN.

"En tant qu'audiologiste éducatif avec plus de 18 ans d'expérience dans la perte auditive, il est inspirant de voir ceux qui souffrent de perte auditive se refléter dans une poupée", a déclaré Richardson dans un communiqué. "Je suis plus que ravie que mes jeunes patients voient et jouent avec une poupée qui leur ressemble."