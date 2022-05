Kourtney Kardashian a cassé sa bague de fiançailles à 1 million de dollars en marchant dessus: "J'ai pleuré comme une hystérique"

Kourtney Kardashian a marché sur sa bague de fiançailles. L'objet estimé à 1 million de dollars est cassé. Dans l'épisode de jeudi de la série "The Kardashians" diffusée sur Hulu, la sœur aînée du clan Kardashian-Jenner a révélé qu'elle avait cassé la bague de fiançailles offerte par son compagnon Travis Barker, estimée à 1 million de dollars.

Dans une scène du nouvel épisode, Kris Jenner a remarqué que Kourtney ne portait pas son impressionnante bague et a demandé pourquoi elle ne l'avait plus. "Elle est en train d'être réparée", a répondu Kourtney.

Elle a ensuite raconté comment l'incident s'était produit. C'est "probablement l'une des pires choses que j'ai faites dans toute ma vie". "J'étais assise par terre en train de plier des sweat-shirts. J'ai enlevé la bague et je l'ai mise à côté de moi sur le sol, en pensant qu'elle serait en sécurité juste à côté de moi". Malheureusement, ce n'était pas le cas.

"Je devais aller chercher quelque chose en haut dans mon placard, et quand je suis descendu, j'ai marché sur la bague. J'ai pleuré comme une hystérique dans mon placard pendant des heures, puis j'ai appelé Travis. J'ai dit: 'J'ai fait quelque chose de vraiment, vraiment mal.'"

Pour voir la vidéo: cliquez ICI

Mais Travis, 46 ans, a pris les choses en main. "Ça m'a vraiment donné, genre, une dépression nerveuse", se souvient la fondatrice de Poosh. "Je me suit dit: 'c'est la plus belle chose que j'ai jamais eu dans ma vie, et comment j'ai pu faire ça ?'".

Le batteur de Blink-182 a joué "un rôle très important" dans la conception de la bague de Kourtney, comme l'a raconté Lorraine Schwartz à People - ce qui a fait que la star de téléréalité s'est sentie encore plus mal après son faux pas.

"Travis l'a choisie, il l'a dessinée, il a regardé tellement de pierres et je pensais que c'était vraiment spécial", a-t-elle déclaré dans l'épisode.

En octobre 2021, le rockeur a offert à sa dulcinée une pierre de taille ovale sur un anneau pavé de diamants. Il a fait sa demande entouré de roses et de bougies sur la plage de Montecito, en Californie.

Il semble que les réparations aient été fructueuses, puisque Kourtney a semblé porter sa bague aux Oscars, aux Grammys et au Met Gala de cette année - auxquels elle a assisté avec Travis à ses côtés.