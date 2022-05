Eurovision: Jérémie Makiese se hisse en finale et occupera la 16e position

La Belgique sera de nouveau la 16e, sur 25 pays, à se défendre samedi soir lors de la finale de l'Eurovision. Jérémie Makiese, qui représente le Plat pays avec "Miss You", occupait déjà cette position lors de la deuxième demi-finale, jeudi soir.

Un tirage au sort a décidé du passage des artistes en première ou en deuxième partie d'émission. Les producteurs ont ensuite déterminé eux-mêmes l'ordre exact pour offrir "le spectacle le plus passionnant possible". Samedi, le coup d'envoi sera donné par la République tchèque. L'Estonie fermera le bal. L'Ukraine - favori des bookmakers internationaux - sera 12e sur la scène. Les autres pays pressentis pour la victoire sont le Royaume-Uni, la Suède et l'Italie, pays hôte, qui seront respectivement 22e, 20e et 9e.