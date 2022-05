Kendall Jenner ne sait pas comment couper un concombre: les internautes médusés (vidéo)

Visiblement, Kendall Jenner ne sait pas couper un concombre. Une séquence d'un épisode de "The Kardashians" sur Hulu est largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit le mannequin de 26 ans se débattre avec la plante potagère. Elle tente de trouver le meilleur moyen de couper le fruit.



Pendant l'épisode, la fondatrice de 818 Tequila a maladroitement essayé de couper le concombre en tranches alors qu'elle était dans la cuisine avec sa mère, Kris Jenner. "Fais attention, parce que je me suis entaillée l'autre jour", a dit la momager inquiète en observant Kendall de près. "Je sais, j'ai un peu peur", a admis Kendall, avant de demander : "Les concombres n'ont pas de graines ?".



"Je ne suis définitivement pas une bonne coupeuse, alors ne zoomez pas sur moi. Je ne suis pas du tout professionnelle."



Alors que les doigts de Kendall se rapprochaient de la lame, Kris a rapidement appelé des renforts. "Hey, chef. Tu veux couper ça pour elle ?" a-t-elle crié.



La star de téléréalité s'est moquée de ses compétences via Twitter jeudi après que ses tentatives ratées devenues virales. Naturellement, les fans sur Twitter ne pouvaient pas se passer de ce moment hilarant. De nombreux internautes ont réagi après avoir vu la séquence.



"Il y a environ une heure, j'ai vu Kendall Jenner essayer de couper un concombre sur mon écran de télévision. Cela m'a fait me sentir un peu supérieur mais surtout pauvre", a plaisanté un homme.



"Kendall Jenner essayant de couper un concombre doit être la chose la plus drôle que j'ai vue de toute la semaine, c'est dur d'être riche !", a tweeté un autre critique, auquel un follower a répondu : "Probablement l'une des choses les plus faciles à faire en cuisine."



"Kendall Jenner essayant de couper un putain de concombre est la chose la plus tragique que j'ai jamais vue", a écrit un téléspectateur, que Kendall a retweeté. "Tragique !" a ajouté le mannequin qui ne manque pas d'autodérision.