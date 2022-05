Amel Bent révèle être HPI

En novembre, Amel Bent était invitée dans l’émission Sans Filtre de W9. La chanteuse française a confié qu'elle avait été diagnostiquée HPI (haut potentiel intellectuel), selon Télé Loisirs. Cela signifie que son quotient intellectuel est supérieur ou égal à 130, relate Closer. C'est Jeanne Siaud-Facchin, psychologue clinicienne spécialiste des surdoués, qui a découvert que l'artiste l'était, comme 2 % de la population.



Amel Bent aurait un QI de 156. Mais cette dernière tient a précisé que "c’est compliqué". "Jeanne Siaud-Facchin ne m’a pas donné un nombre effectif parce qu’elle a aussi découvert que j’avais des mouvements émotionnels qui sont particuliers, et qui viennent perturber mon intelligence. Il y a des facilités, mais aussi beaucoup de difficultés pour se concentrer, pour avoir confiance en soi."



"Ça explique plein de choses et ça permet de donner la notice aux gens qui m’aiment, avec qui je peux avoir des attitudes qu’ils ne comprennent pas, que moi-même, je ne comprends pas."



La star confie que "par moment, il y a une espèce d’interrupteur". "Je ne peux plus parler à personne, où je me renferme."



Dans l'émission, Jeanne Siaud-Facchin s'est exprimée à travers un message audio. La psychologue a expliqué qu'elle avait constaté des particularités dans le comportement de la juge de The Voice pendant la diffusion de l'émission. "Même avant de l’avoir rencontrée, j’avais bien observé son fonctionnement à la télé. Et ce qui m’a beaucoup marquée, c’est sa sensibilité aux candidats mais aussi aux autres membres du jury, sa façon de tout observer, tout le temps… C’est comme si elle cherchait non-stop à tout comprendre, à tout anticiper. C’est vraiment ça qui m’a beaucoup, beaucoup touché chez Amel. Et c’est rare."