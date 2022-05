Paris Jackson partage des détails RARES sur son père Michael

Paris Jackson a accordé une interview à PopSugar. Elle a parlé de certaines des leçons que son célèbre père lui a inculquées avant son décès en 2009. "J'ai été élevée par un type hippie qui aimait l'amour libre, alors on nous a appris que la beauté venait de l'intérieur - et aujourd'hui encore, je le crois", a expliqué la musicienne et mannequin.

La femme de 24 ans confie que le fait de grandir sous l'œil du public en faisant partie de l'une des familles les plus célèbres du divertissement l'a amenée à avoir une relation compliquée avec la beauté. "Récemment, j'ai appris à faire face à tout cela en pratiquant l'amour de soi et les affirmations positives et en plongeant plus profondément dans ma vie spirituelle", a dit la fille du Roi de la Pop.

"Ce n'est qu'au cours des deux dernières années que j'ai commencé à me sentir vraiment bien dans ma peau et dans mon corps, à me sentir bien. Ces moments d'amour de soi ne se produisent pas 24 heures sur 24, mais les mauvais moments sont de plus en plus rares."

Paris veut aider à redéfinir le "modèle standard" de la beauté en utilisant les conseils de Michael Jackson.

Les enfants Jackson parlent rarement de leur père, mais ils ont partagé quelques bribes de leur vie avec la légende de la musique ces dernières années. Paris a précédemment parlé de la façon dont son père a inspiré une forte éthique de travail et des goûts musicaux éclectiques à ses enfants. "Mon père veillait à ce que nous soyons cultivés et éduqués, et ne se contentait pas de nous montrer les paillettes et le glamour, les hôtels et les lieux cinq étoiles", avait raconté Paris à Naomi Campbell dans sa série YouTube "No Filter".

"En grandissant, il s'agissait de gagner des choses. Si nous voulions cinq jouets, nous devions lire cinq livres", a-t-elle affirmé. "Il s'agit de les gagner, pas seulement d'avoir droit à certaines choses ou de penser "Oh, j'ai eu ça". C'est comme travailler pour ça, travailler dur pour ça - c'est, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un accomplissement."